مصدر أردني مطلع لـ"الشرق الأوسط": لن نقبل بأي حال من الأحوال وجود قادة حماس على أراضينا

علق مصدر أردني مطلع، عبر صحيفة "الشرق الأوسط" على تصريح للقيادي في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، تحدث خلاله عن توجه قادة الحركة إلى عمّان "في حال أجبروا على مغادرة قطر"، معتبراً أن مثل هذه التصريحات استفزازية وغير مجدية، لإعادة فتح ملف عودتهم للأردن التي غادروها عام 1999 في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الرؤوف الروابدة لأسباب أمنية.

ورأى المصدر الأردني أن تصريحات أبو مرزوق، تندرج في "باب استعطاف الشارع الأردني مجدداً" و"استفزاز الأردن الرسمي"، لافتاً إلى أ،ها محاولة جديدة تشبه محاولات سابقة لرئيس المكتب السياسي السابق لـ"حماس" خالد مشعل، والقادة العسكريين للحركة في غزة، عبر "إقحام المملكة بحساباتهم السياسية".

وأضاف "يتحدث أبو مرزوق كأنه لا دولة في الأردن ليقرر ما يفعل. الأردن طوى صفحة مكاتب الفصائل الفلسطينية، ولن يعود إليها". وشدد على أن الأردن "لن يقبل بأي حال من الأحوال وجود قادة حماس على أراضيه"، منبّهاً في الوقت نفسه إلى أن التلميح بشأن من يحمل الجنسية الأردنية منهم (أي قادة حماس) وأحقيته بالعودة، بالقول: "ومن منهم يحمل الجنسية الأردنية ويود العودة، فعليه أن يفك ارتباطه نهائياً بأي تنظيم خارجي".

وأشار المصدر نفسه إلى أن أي احتمالات للعودة وفق الشروط التي تقتضيها المصالح الأردنية وبموجب أحكام القانون، فإنها تشمل "عدم السماح بأي شكل من الأشكال بفتح أي مكاتب لأي من التنظيمات الفلسطينية"، إذ أعلن الأردن ومنذ بداية الحرب أن "السلطة الوطنية الفلسطينية" الممثل الشرعي لدولة فلسطين وسفارتها المعتمدة في عمّان.