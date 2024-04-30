شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جنوب المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، ولاية تشياباس في جنوب المكسيك.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد 2 كيلومتر من مدينة فيلا كورزو الواقعة في الولاية.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.