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زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزر الكوريل

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، الثلاثاء، قبالة سواحل جزر الكوريل الروسية.

 

 

وذكرتة مراقبة الزلازل “يوجنو ساخالينسك”، يلينا سيمينوفا، ” لوكالة “سبوتنيك” “أن ركز الزلزال وقع على بعد 38 كيلومترا جنوب شرق قرية ريدوفو في جزيرة إيتوروب في الكوريل، ووقع مصدر الهزات على عمق 157 كيلومترا”.

 

 

ولم تقع إصابات أو أضرار، ولم يتم الإعلان عن إنذار بحدوث تسونامي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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