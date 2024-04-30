زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب شرق تايوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة ساحل مقاطعة هوالين شرقي تايوان.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، أن الزلزال وقع في الساعة (00:21) بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في البحر، على بعد 14 كيلومترًا شمالي شرق مجلس مقاطعة هوالين، وعلى عمق 15.4 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير بشأن وقوع وفيات أو إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.