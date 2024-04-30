أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي أكمل استعداداته للعملية المنتظرة في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة". وأوضح المصدر، أن "رئيس الأركان وافق على خطط العملية في المعقل الأخير لحماس في قطاع غزة، فيما يقدر الجيش الإسرائيلي أنه خلال الـ48 إلى 72 ساعة المقبلة سيتم اتخاذ القرار الذي سيشكل نهاية الحملة في قطاع غزة"، موضحاً أن "الـ48 إلى 72 ساعة المقبلة ستكون حاسمة: صفقة أسرى مع حماس أو دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح".

كانت هذه تفاصيل خبر "يديعوت أحرونوت" تفيد بأن الساعات الـ72 المقبلة ستكون حاسمة: صفقة أسرى أو دخول رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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