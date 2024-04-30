مقتل 4 ضباط أميركيين بإطلاق نار في ولاية كارولينا الشمالية

أعلنت شرطة ولاية كارولينا الشمالية، عن "مقتل أربعة من ضباط الشرطة الأمريكية وأصابة آخرون في تبادل لإطلاق النار بولاية نورث كارولينا".
وأكدت الشرطة، أن "المشتبه به قتل بالرصاص أيضا على يد الفريق الثاني من الضباط الذين وصلوا إلى منزل في ضواحي مدينة شارلوت، مع إصابة 4 ضباط آخرين".
ولم تنته المواجهة التي استمرت ثلاث ساعات إلا بعد أن غادر الرجل المنزل وهو مسلح، فقام الضباط بإطلاق النار عليه في الفناء الأمامي، حيث أعلن وفاته. وتم التعرف عليه لاحقً من قبل الشرطة على أنه تيري كلارك هيوز جونيور (39 عاما).
وبحسب ما ورد فإن مطلق النار كان مجرما مطلوبا وبحوزته سلاحا ناريا بشكل غير قانوني. وتم العثور على امرأة ورجل يبلغ من العمر 17 عاما في المنزل ويتم الآن استجوابهما.
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