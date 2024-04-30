«الإعلام الكويتية»: زيارة أمير الكويت لمصر تجسيدا لقوة ومتانة العلاقات بين القيادتين

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت وزارة الإعلام الكويتية أن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مصر تعد تجسيدا لقوة ومتانة العلاقات بين القيادتين المصرية عبد الفتاح السيسي ، والكويتية بقيادة الشيخ مشعل الصباح والشعبين الشقيقين .

وذكرت الوزارة في فيديو مصور تم نشرة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ، أن الزيارة تؤكد أيضا وحدة المصير المشترك بين البلدين وخصوصية العلاقات وتلاحم البلدين .

وتضمن الفيديو المصور زيارات الرئيس السيسي لدولة الكويت ولقائه أمير الكويت ، والأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، والراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، عن قيام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بزيارة إلى مصر الثلاثاء، على رأس وفد كبير، يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتباحث بشأن العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية والدولية.

وأكد السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى بالقاهرة، في تصريحات له ، أهمية "الزيارة التاريخية" التي يقوم بها الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر، مشيراً إلى أنها تعد الأولى للامير منذ تولية مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي، وتحظى بترحيب كبير على المستويين الرسمي والشعبي.