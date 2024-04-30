بري: التحية للعمال والفلاحين الذين يعانقون تراب الجنوب صمودًا وشهادة من أجل عزة وكرامة وقوة لبنان

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناسبة عيد العمال بالتهنئة من عمال لبنان، قائلًا: "العيد الحقيقي أن نعمل جميعًا لكي نُعيد للعمال الوطن الذي إفتدوه بعرقهم ودمهم وأرواحهم، وطنًا أكثر تألقًا وتماسكًا ووحدة، وطنًا للعدالة والمساواة وقيامة المؤسسات".

وأضاف "التحية في الأول من أيار للعمال والفلاحين الذين يعانقون تراب الجنوب وتبغه وليمونه وتينه وزيتونه صمودًا وشهادة من أجل عزة وكرامة وقوة لبنان وإنسانه".