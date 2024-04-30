ميقاتي ترأس اجتماعًا بالسراي حول التطورات في الجنوب وبحث مع نصري خوري تسهيل عودة النازحين السوريين

ترأس رئيس حكومة تصريف نجيب ميقاتي اجتماعًا، في السراي الحكومي، حيث أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار على إثره، إلى "أننا اجتمعنا كلجنة وزارية مصغرة لمتابعة تطورات الحرب في الجنوب، وتباحثنا بشأن ما نقدمه حاليًا للنازحين من مساعدات حتى ولو كانت ضئيلة وكيفية تقديم هذه المساعدات ان كان على صعيد المواد الغذائية او الايواء او الدعم المادي .كما بحثنا في ما يمكن تقديمه للجنوبيين من دعم لتخفيف الأعباء، وهذا الامر سيطرح لاحقا في الموضوع البلدي وبعض الفواتير الثابتة التي يتحملها الجنوبي وخاصة القاطنين ما بعد الليطاني. كما بحثنا ما تقوم به وزارة الصحة حاليا ووزارة الشؤون لمواكبة اوضاع الناس".

وقال: "في حال حصل وقف لاطلاق النار تباحثنا في كيفية متابعة الحكومة لعملية مسح الاضرار، على ان نعقد اجتماعات لاحقة لعرض السيناريوهات المحتملة، وفي حال تدهور الاوضاع تباحثنا في الوضع على المستويين الصحي والغذائي وكيفية تأمين المحروقات والمياه والاوكسيجين وغيرها، وسنبقي اجتماعاتنا مفتوحة لمتابعة الاوضاع وما يعني الوضع في الجنوب".

إلى ذلك، استقبل ميقاتي الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، وعرض معه التطورات الراهنة والأوضاع بين البلدين والملفات المشتركة، وسبل تسهيل عودة النازحين السوريين.

هذا، والتقى ميقاتي رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الإتحاد الاوروبي السفير فادي حاج علي، وبحث معه التحضيرات لزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين إلى لبنان الخميس.

وعقد رئيس الحكومة اجتماعًا ضم وزير الصناعة جورج بوشيكيان ووزير البيئة ناصر ياسين ورئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين.

كما استقبل رئيس الحكومة النائب حيدر ناصر، ووفدا من بلدية طرابلس برئاسة رياض يمق وعرض معه اوضاع البلدية وشؤون مدينة طرابلس.