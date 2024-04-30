وزير البيئة يدعو لرفع الوعي على الحياة البحرية وحماية السلاحف

نشر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً للسلاحف البحرية من قصة باللغة العربية لحماية السلاحف من الصيد، لافتاً الى أنها "أول قصة مصورة باللغة العربية لرفع الوعي حول الحياة البحرية والسلاحف البحرية ضمن برنامج التوأمة للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية المتوسطية المنفذ من قبل المركز الإقليمي للمناطق المحمية ضمن اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، بالشراكة مع محمية جزر النخيل والتنسيق مع وزارة البيئة".

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