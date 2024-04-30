محكمة العدل الدولية: لا اختصاص لنا بفرض تدابير موقتة بشأن صادرات السلاح الألمانية لإسرائيل

أعلنت محكمة العدل الدولية، بشأن دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن غزة، أنّه "لا اختصاص لنا بفرض تدابير موقتة بشأن صادرات السلاح الألمانية لإسرائيل".

وكانت قد تقدمت نيكاراغوا بدعوى تتهم فيها ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تستعملها في غزة.

وطلبت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى من محكمة العدل الدولية التي يقع مقرها في لاهاي، فرض إجراءات طارئة حتى تتوقف برلين عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، من بين أمور أخرى.

وقالت المحكمة في وقت سابق إنها ستصدر قرارها في 30 نيسان الحالي.

وقدم المحامون من كلا البلدين حججهم خلال جلسة استماع في وقت سابق من هذا الشهروانتقدت نيكاراغوا ألمانيا لدعمها لإسرائيل، واعتبرت أن تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه "أمر مؤسف وينم عن احتقار".