الخارجية الاميركية: بلينكن وملك الاردن ناقشا جهود تسريع تدفق المساعدات بشكل عاجل من الأردن إلى غزة برا

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "الوزير انتوني بلينكن ناقش مع الملك الأردني عبدالله الثاني الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في المنطقة"، مشيرة الى انهما "بحثا مساري الدولة الفلسطينية المستقلة والضمانات الأمنية لإسرائيل".

واشارت الى انهما "ناقشا جهود تسريع تدفق المساعدات بشكل عاجل من الأردن إلى غزة برا".