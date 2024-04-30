الجيش الاسرائيلي أطلق النار على عدد من المشتبه بهم قرب جبل حريف على الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، "إطلاقه النار على عدد من المشتبه بهم، قرب جبل حريف على الحدود المصرية".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن "قوة عسكرية إسرائيلية، أطلقت النيران على مشتبه بهم في منطقة جبل حريف الواقعة على الحدود المصرية".

وأوضحت الإذاعة أنه "لم يصب أي جندي من جنود الجيش الإسرائيلي"، موضحة أن "المشتبه بهم حاولوا تهريب المخدرات إلى الأراضي الإسرائيلية، كما ألحقوا أضرارا بالبنية التحتية للجدار الفاصل بين الحدود المصرية والإسرائيلية".