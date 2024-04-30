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وزير الزراعة من عمان الى الرياض للمشاركة في مؤتمرين زراعيين من تنظيم "اكساد" والمنظمة العربية للتنمية الزراعية

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غادر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن العاصمة الاردنية عمان برفقة وزيري الزراعة الاردني خالد الحنيفات والفلسطيني رزق سليمية بالاضافة الى المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (المعروف اختصارا ب«أكساد) نصرالدين العبيد الى مدينة الرياض للمشاركة في مؤتمرين زراعيين من تنظيم منظمة "اكساد" والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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