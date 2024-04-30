الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية انه "لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتوسط الفاعلية والمتمركز فوق تركيا مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر بغزارة أحياناً مع احتمال تساقط حبات البرد خاصة في الداخل وشمال البلاد يرافقها عواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال ٤ درجات على الساحل حتى مساء يوم غد الأربعاء حيث ينحسر تدريجياً مع بعض التقلبات المحلية حتى بداية الأسبوع المقبل".

وحذرت من "سوء الرؤية على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب ومن خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الامطار ومن خطر تساقط حبات البرد على المزروعات".

واشار الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، غدا غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية واحتمال تساقط حبات البرد مع تحذير من احتمال تشكل السيول في هذه المناطق فترة قبل الظهر ، تخف حدة الامطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر وتنحسر خلال الليل حيث يتحول الطقس الى غائم جزئياً".

ولفت الى ان "طقس الخميس غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في المناطق الجبلية والداخلية ، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية فترة الظهيرة. والجمعة، غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع ضباب محلي على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق أحياناً في المناطق الشمالية. وطقس السبت، غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من ليل السبت/الأحد".