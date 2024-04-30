تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي وأمير قطر

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال الهاتفي تناول مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالكميات الكافية والملائمة.

وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على استمرار العمل المشترك والتواصل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب، وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار في الإقليم.