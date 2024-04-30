أمريكا: 5 وحدات إسرائيلية انتهكت حقوق الإنسان

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الحكومة الأمريكية أنها حددت «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» ارتكبتها 5 وحدات عسكرية إسرائيلية قبل بدء حرب غزة في 7 أكتوبر. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الحكومة الأمريكية أنها حددت «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» ارتكبتها 5 وحدات عسكرية إسرائيلية قبل بدء حرب غزة في 7 أكتوبر. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، ردا على سؤال في واشنطن: «وجدنا 5 وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كل هذه الحوادث كانت قبل 7 أكتوبر، ولم يحدث أي منها في غزة». وأضاف باتيل: «لقد عالجت 4 من هذه الوحدات هذه الانتهاكات بشكل فعال، وهو ما نتوقع من الشركاء القيام به».

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