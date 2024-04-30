بيربوك تضغط من أجل حل الدولتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تأييدها لمزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وحل الدولتين، وذلك خلال محادثات مع نظرائها من الدول الغربية والعربية في الرياض.

وخلال المحادثات، أكدت بيربوك أن قيام دولة فلسطينية مستقلة كجزء من عملية سلام شاملة وحل الدولتين يبقى هدفا واضحا للسياسة الألمانية، وفقا لتقارير من دوائر الوفد الألماني.

وشاركت بيربوك في اجتماع لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين في الرياض بمبادرة من السعودية والنرويج، حيث كانت آفاق حل الدولتين والاعتراف بفلسطين على جدول الأعمال. ويستهدف حل الدولتين التعايش السلمي بين إسرائيل ودولة فلسطينية، على أساس حدود الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.