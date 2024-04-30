ملك بريطانيا يستأنف مهامه بعد علاج السرطان

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- بواسطة أيمن الوشواش - استأنف ملك بريطانيا تشارلز الثالث مهامه العامة أمس، بعد التأثير الإيجابي لعلاجه من مرض السرطان. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنف ملك بريطانيا تشارلز الثالث مهامه العامة أمس، بعد التأثير الإيجابي لعلاجه من مرض السرطان. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن الملك تشارلز يتلقى الرعاية كمريض غير مقيم بالمستشفى منذ أوائل فبراير الماضي. وقالت مصادر «إنه رغم الأخبار السارة، لا يزال يعاني من السرطان، وسيواصل العلاج من المرض، الذي لم يتم الإفصاح عن نوعه على وجه التحديد». وزار الملك والملكة القرينة كاميلا مركزا لعلاج السرطان أمس للقاء أخصائيين ومرضى.

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