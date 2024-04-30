شكرا لقرائتكم خبر 700 شخص مرتبطون بداعش عادوا من سوريا للعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤولون عراقيون أنهم أعادوا نحو 700 شخص مرتبطين بتنظيم داعش، كانوا محتجزين لسنوات في مخيم الهول شمال شرق سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي جهانجير، «إن ما يقرب من 700 عراقي، معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا في وقت متأخر الأحد، إلى مخيم بالقرب من مدينة الموصل شمالي البلاد، وأوضح أنهم سيخضعون لبرنامج إعادة تأهيل بمساعدة وكالات دولية، وذلك بغية إبعادهم عن الفكر المتطرف».

وعلى الرغم من حملة الإعادة التي تشنها بغداد، فلا يزال العراقيون يمثلون الجنسية الأكبر بين ما يقرب من 43 ألف شخص من سكان مخيم الهول الذي يضم زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي تنظيم داعش وأفرادا آخرين من عائلاتهم.

وقال جهانجير «هؤلاء مواطنون يتعين علينا إعادة تأهيلهم.. تركهم في مخيم الهول يعني أنهم قنبلة موقوتة قد تهدد أمن العراق».

وفي عام 2014، أعلن تنظيم داعش قيام «دولة الخلافة» في أجزاء كبيرة من العراق وسوريا، واجتذب عشرات الآلاف من المؤيدين المتطرفين من جميع أنحاء العالم.