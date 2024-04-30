شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم الاقتصاد.. باكستان تستلم 1.1 مليار دولار من "النقد الدولي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد البنك المركزي الباكستاني أنه استلم تمويلاً بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي.

وأفاد البنك المركزي في بيان اليوم أن هذا التمويل هو الدفعة الثانية والأخيرة من اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي توصلت إليه إسلام آباد الصيف الماضي للمساعدة في تجنب التخلف عن سداد ديون سيادية. شهباز شريف وأوضح رئيس الوزراء شهباز شريف، أن هذا التمويل سيساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

من ناحية أخرى، تشير التوقعات الأساسية لصندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025 بنفس الوتيرة التي كان عليها في عام 2023، وفق ما أورد الصندوق في تقرير له.