أرمينيا تبحث قضايا التعاون والشراكة الثنائية مع الاتحاد الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية جمهورية أرمينيا أرارات ميرزويان، اجتمع برئيس المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للتوسع وسياسة الجوار جيرت جان كوبمان؛ لبحث قضايا التعاون بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي.

وذكرت الخارجية الأرمينية في بيان بثته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية أن الجانبين بحثا عددًا من القضايا المتعلقة بجدول أعمال الشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، كما ناقشا سُبل التطبيق الفعال لاتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة بين يريفان وبروكسل.

وأضاف البيان، أن الجانبين أشارا في حديثهما إلى قضايا التعاون المستمر مع الشركاء وأعضاء الاتحاد من أجل تعزيز الإصلاحات الجارية في أرمينيا وتحسين اقتصادها، كما بحثا القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية.

وأطلع ميرزويان، الجانب الأوروبي على التطورات الأخيرة في عملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، بحسب البيان.

يٌشار إلى أن الحكومة الأرمينية أعربت في وقت سابق عن استعدادها لتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة الدور الفعال للتكتل الأوروبي في نقل المعرفة والخبرة في هذه المرحلة من تنمية أرمينيا.