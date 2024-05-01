العليمي يتعهد من مأرب بتحرير بقية المحافظات اليمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بتحرير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة جماعة الحوثي، مشيداً بمأرب التي رفضت الانقلاب منذ وهلته الأولى وقاومت المشروع الظلامي في اليمن.

واجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، بقيادات السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في المحافظة النفطية، مشيداً بـ«الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مأرب على مختلف الصعد رغم التحديات الكبيرة والأوضاع الاستثنائية التي تعيشها من حرب متواصلة وتدفق النازحين وشح الإمكانات».

وأكد العليمي أن محافظة مأرب هي صمام أمان الجمهورية، وبوابة النصر لاستعادة مؤسسات الدولة وما تبقى من المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.

وقال العليمي: «نؤكد لكم أننا سننطلق من هنا ومن كل المحافظات لتحرير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثي، وسيتحقق النصر من خلال القوات المسلحة بتشكيلاتها كافة والمقاومة الشعبية المساندة لها».

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية استمرار تلاحم الجبهة الداخلية وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والتعبئة المكثفة والشاملة لمواجهة ما تقوم به جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، خاصة على صعيد تجنيد وتحشيد الأطفال في مخيماتها التعبوية.

ووصل رشاد العليمي إلى محافظة مأرب الواقعة وسط البلاد، حيث توجد أشد خطوط التماس سخونةً في المواجهات التي تندلع بين حين وآخر مع جماعة الحوثي، في زيارة رئاسية تعد الأولى للمحافظة منذ توليه قيادة المجلس الرئاسي اليمني في أبريل 2022. واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس هيئة الأركان العامة إلى تقرير حول وضع القوات المسلحة، وما وصلت إليه في جوانب التدريب والتأهيل، وجاهزيتها القتالية على المستويين التكتيكي والاستراتيجي.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن جماعة الحوثي ليست جادة في صنع السلام، وتحضر لحروب جديدة.

وقال العليمي: إن جماعة الحوثي أثبتت أنها ليست شريكاً جاداً لصنع السلام، وتتخذ من الحديث عن السلام كنوع من الخدع والتحضير لحروب جديدة، وهو ما يحتم العمل بكل جهد واستعداد لفرض السلام المنشود.

كما اطلع على تقرير حول وضع القوات الحكومية، تضمن إيجازاً للموقف العملياتي على امتداد مسرح العمليات، والتدريب والتأهيل والإسناد اللوجستي والقوى البشرية والتخصصات العسكرية، مؤكداً أن مجلس القيادة الرئاسي لن يدخر جهداً في توفير احتياجات القوات الحكومية والمقاتلين المرابطين في مختلف الجبهات، وأنه على وفاق تام بشأن القضايا الوطنية.