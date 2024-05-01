النيابة العامة في بولندا تفتح تحقيقا خاصا بشركة أورلن النفطية للاشتباه بصلات بين رئيس فرع سويسري للمجموعة وحزب الله

أعلنت النيابة العامة البولندية أنها فتحت تحقيقا خاصا بشركة "أورلن" النفطية العملاقة التي تديرها الدولة، على خلفية الاشتباه بصلات بين رئيس فرع سويسري للمجموعة وحزب الله اللبناني.

ويأتي هذا الإعلان بعد نشر الصحافة البولندية مواد تتّهم رئيس شركة أورلن تريدينغ سويسرا "OTS" سامر أ، بصلات مع حزب الله، وهو ما ينفيه.

وبحسب الصحافيين، أصبح سامر أ، وهو مواطن بولندي- لبناني، رئيسا لشركة "أورلن تريدينغ" سويسرا التي أنشئت عام 2022، رغم اعتراض الأجهزة الأمنية التابعة للمجموعة، بطلب من رئيس أورلن السابق دانيال أوبايتيك.

من جهته، تحدّث رئيس الوزراء دونالد توسك عن "صلات محتملة لمسؤول سابق في أورلن مع حزب الله".

وبحسب تقرير صادر عن مجموعة أورلن الأسبوع الماضي، خسرت أورلن تريدينغ سويسرا حوالى 1,5 مليار زلوتي (350 مليون يورو) بسبب طلبيات نفط، خصوصا من فنزويلا، لم يتم تسليمها.

واوضح المدعي العام البولندي داريوش كورنيلوك لوسائل إعلام إن هذا المبلغ أنفق "من دون أي رقابة".

وسبق أن اشتبه في أن سامر أ كان يتاجر بالنفط الإيراني الذي يخضع لعقوبات أميركية.

وتُتّهم مجموعة أورلن في بولندا بأنها استُغلت من الحكومة القومية الشعبوية السابقة لتمويل مشاريع سياسية والحصول على مناصب مجزية ماديا.

وما زال مكان وجود سامر أ وأوبايتيك "غير معروف" رغم أن اسم الأخير يظهر بين المرشّحين المحتملين لحزب القانون والعدالة القومي في الانتخابات الأوروبية المقبلة.