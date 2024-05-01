روسيا: 40 ضربة على مواقع أوكرانية في دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - روسيا.. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات بدون طيار الهجومية FPV في الجيش الأول للمجموعة القتالية الجنوبية، شنوا أكثر من 40 ضربة على مواقع أوكرانية في منطقة دونيتسك.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت وزارة الدفاع: "خلال اليوم الماضي، نفذ مشغلو طائرات FPV بدون طيار أكثر من 40 ضربة على منشآت عسكرية أوكرانية، مما أدى إلى تدمير عدد كبير من الأفراد والمعدات في المنطقة الواقعة تحت مسؤوليتهم".

وأضافت الوزارة إن وحدات الطائرات بدون طيار التابعة لفيلق الجيش الأول للمجموعة القتالية الجنوبية تقوم بتدمير الأهداف والأفراد الأوكرانيين في مواقع على طول خط الاشتباك في اتجاه دونيتسك كل يوم.

القضاء على ما يقرب من 100 جندي أوكراني و4 نقاط ذخيرة

وفي سياق متصل قال ألكسندر جوردييف، المتحدث باسم المجموعة القتالية الشرقية ، إن المجموعة القتالية قضت على ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وأربع نقاط إمداد بالذخيرة خلال اليوم الماضي، بحسب "تاس".

"وأضاف:"تواصل وحدات المجموعة القتالية الشرقية تنفيذ مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقد تم تدمير ما يصل إلى 100 جندي من جنود العدو ومدفعي هاوتزر أمريكي الصنع من طراز M777 وسيارتين وأربع نقاط إمداد بالذخيرة خلال اليوم الماضي".

وأشار جوردييف إلى أن وحدات المجموعة القتالية قامت بتحسين مواقعها الأمامية وضربت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي الأوكراني 72 ولواء الدفاع الإقليمي 123 في مناطق مستوطنتي ستارومايورسكوي وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.