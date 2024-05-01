كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن "هناك جهات أميركية تدعم تل أبيب في المعركة ضد أوامر الاعتقال المتوقعة من المحكمة الجنائية"، مشيرة الى ان "مسؤولين اتصلوا بأعضاء في الكونغرس للضغط على المحكمة الجنائية لمنع أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين".

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل هيوم: هناك جهات أمريكية تدعم تل أبيب في المعركة ضد أوامر الاعتقال المتوقعة من المحكمة الجنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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