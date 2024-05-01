مقتل 300 شخصاً إثر فيضانات شرق أفريقيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي أكثر من 300 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات التي شهدتها كينيا وتنزانيا وبوروندي وأوغندا، بعد هطول أمطار غزيرة .

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة في كينيا، وفقا لهيئة الأرصاد الوطنية وفقا لـ “الرياض”.

وفي تنزانيا، تتعرض الخليج 365 الساحلية لعواصف رعدية قوية وأمواج عالية، وفي الخليج 365 الداخلية حدثت في الأيام الأخيرة إنهيارات أرضية في أروشا ومانيارا، وهما من الخليج 365 التى تعتبر مراكز انطلاق شهيرة لرحلات السفاري.