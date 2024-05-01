أجدادنا استعبدوا في مصر .. إسـ ـرائيل تواصل استفزاز العالم المصري زاهي حواس

الشارقة - اميمة ياسر - واصل الإعلام الإسـ ـرائيلي نشر تقارير تؤكد وجود بني إسـ ـرائيل في مصر، بالرغم من نفي عالم المصريات الشهير زاهي حواس وجود أدلة ملموسة في الآثار تثبت ذلك.

وقال موقع " hidabroot" الإخبار الإسـ ـرئايلي المتخصص في الثقافة والحضارة، إنه من المذهل أن نرى في اللوحات الجدارية المصرية التي تم رسمها هناك، قبل 3500 عام، العبيد من بني إسـ ـرائيل الذين كانوا يعملون في أعمال البناء القسرية على يد المصريين.

وأضاف الموقع العبري قائلا: "نحن نعلم أن أجدادنا استعبدوا في مصر، وعانوا هناك سنوات طويلة، ولا تتوسع التوراة في تفاصيل الاستعباد أكثر مما ينبغي أن تعلمنا إياه، ويتوسع الحكماء ويتوسعون أكثر، ولكن سيظل من المثير للاهتمام اكتشاف كل التفاصيل المتعلقة بهذه الفترة الصعبة في أمتنا بالمنفى الأول".