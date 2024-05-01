شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، إقليم أنتوفاغاستا الواقع شمالي تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 82 كيلومترًا من مدينة أولاغوي الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 102.5 كيلومترٍ. ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

