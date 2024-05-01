حالة الطقس في السعودية.. توقعات بهطول أمطار غزيرة بتلك المناطق

ياسر رشاد - القاهرة - الأمطار.. تتعرض عدد من مناطق المملكة العربية السعودية لاستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول اليوم الأربعاء الموافق 22 شوال 1445هـ/1مايو 2024.

حالة الطقس اليوم في السعودية

ولفت المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه من المتوقع أن تكون الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، متوقعًا تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق بجانب أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.

درجات الحرارة اليوم 1-5-2024

ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 36 والصغرى 25.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 32 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 25 والصغرى 19.

درجة الحرارة في جدة العظمى 35 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 27 والصغرى 23.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 31 والصغرى 20.

درجة الحرارة في أبها العظمى 23 والصغرى 15.

درجة الحرارة في حائل العظمى 27 والصغرى 17.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 20 والصغرى 15.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 29 والصغرى 19.

درجة الحرارة في جازان العظمى 35 والصغرى 31.

درجة الحرارة في نجران العظمى 36 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 29 والصغرى 22.

درجة الحرارة في طريف العظمى 25 والصغرى 18.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 25 والصغرى 16.