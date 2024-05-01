بارد في هذه الأوقات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 06 مايو 2024.
وقالت الهيئة في بيان لها: يسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على شمال البلاد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
طقس الأربعاء..
- شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
- نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
طقس الخميس..
- شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. - نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.
الطقس من الجمعة إلى الإثنين..
- نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.