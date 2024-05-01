رئيس الوزراء الياباني يبدأ زيارة إلى فرنسا وبعض دول أمريكا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - غادر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ،اليوم الأربعاء، بلاده متوجها إلى فرنسا، المحطة الأولى في جولة خارجية مدتها ستة أيام من المقرر أن يزور خلالها أيضا البرازيل وباراجواي.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيشيدا قوله - في تصريح للصحفيين في مطار هانيدا بطوكيو قبل مغادرته - "تتطلع اليابان إلى ممارسة دور قيادي في إنشاء وتعزيز نظام اقتصادي دولي حر وعادل وقائم على القواعد".

ومن المقرر أن يلقي كيشيدا، "غدا الخميس"، كلمة أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس حول قضايا مختلفة بما في ذلك تغير المناخ والقواعد الدولية للذكاء الاصطناعي التوليدي، يليها إجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، قبل التوجه إلى البرازيل حيث تأتي زيارته لدول أمريكا اللاتينية في الوقت الذي تعمل فيه اليابان على تعميق العلاقات مع الدول الناشئة والنامية.

ومن المقرر أن يجتمع كيشيدا "يوم الجمعة" بشكل منفصل مع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ، ورئيس باراجواي سانتياجو بينا لمناقشة كيفية ضمان النظام العالمي القائم على القواعد ومعالجة التحديات الأخرى.

وقال مسؤولون في الحكومة اليابانية إن البرازيل لديها نحو 2.7 مليون شخص من أصل ياباني، ومن المرجح أن يجري كيشيدا محادثات مع أفراد الجالية في برازيليا وساو باولو.

وأضافوا أن رئيس الوزراء الياباني سيلقي يوم السبت المقبل خطابا حول سياسات اليابان الخارجية تجاه أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

مسئول أوكراني: أوديسا أصبحت هدفا رئيسيا للضربات الروسية

قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إيليا يفلاش اليوم الأربعاء إن الروس يختارون الآن مدينة أوديسا كهدف رئيسي لضرباتهم، مشيرا إلى أنهم خلال الليلة الماضية، هاجموا مناطق مكتظة بالسكان بثلاثة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن المتحدث قوله - في تصريحات إعلامية - "لقد اختار الروس الآن مدينة أوديسا كهدف رئيسي لهم. ففي السابق كانت مدينة خاركيف، التي في الواقع تتعرض للهجوم بشكل مستمر. والآن يضرب الروس مناطق مكتظة بالسكان في أوديسا بثلاثة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم. ونتيجة لذلك، تعرض الناس للقتل والإصابة".

وشدد على أنه من الصعب للغاية إسقاط الصواريخ الباليستية لأن كلا من أوديسا وخاركيف يقعان بالقرب من مواقع الإطلاق الروسية.

وأشار المتحدث إلى أن النظام الوحيد القادر على صد مثل هذه الهجمات الباليستية هو باتريوت. وشدد على أن أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من هذه الأنظمة والصواريخ لمحاربة روسيا.