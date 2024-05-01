"CBS" عن وثائق حكومية: إدارة بايدن تدرس جلب بعض الفلسطينيين من غزة إلى أميركا كلاجئين

نقلت شبكة "سي بي إس" (CBS) الأميركية عن وثائق حكومية، بأنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس جلب بعض الفلسطينيين من غزة إلى الولايات المتحدة كلاجئين".

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، وسط رفض عربي ودولي لفكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع الذي يعيش كارثة إنسانية وغذائية جرّاء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34,568 شهيدًا و77,765 مصابًا منذ 7 تشرين الأول 2023".