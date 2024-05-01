اشتباكات بين طلاب مؤيدين ومعارضين للحرب الإسرائيلية على غزة في جامعة كاليفورنيا

ياسر رشاد - القاهرة - اندلعت اشتباكات، اليوم الأربعاء، بين طلاب داعين لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وآخرين مؤيدين لإسرائيل، في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن "الشرطة أطلقت قنابل الغاز لفض اشتباكات بين الطلاب"، وسط تقارير أمريكية عن اعتقال نحو 1000 شخص في أكثر من 25 حرما جامعيا في 21 ولاية منذ 18 الماضي.

يأتي ذلك بعد ساعات من اقتحام شرطة نيويورك محيط قاعة "هاميلتون" في حرم جامعة كولومبيا، وإلقاء القبض على العشرات في الجامعة.

وأمس الثلاثاء، حذّر عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، من أن "جهات خارجية" تسبب مشكلات تتعلق بالسلامة العامة في الاحتجاجات في جامعة كولومبيا، قائلاً:

"هم يخلقون بنشاط قضايا خطيرة تتعلق بالسلامة العامة في هذه الاحتجاجات، وربما لا يفهم بعض الطلاب المشاركين ما الذي يشاركون فيه، ونحث أولئك وكل من ينتهك نظام الجامعة على مغادرة المنطقة الآن".

وأضاف: "يجب أن ينتهي هذا الوضع الآن"، وحث آباء المتظاهرين في الجامعة على "الاتصال بأبنائهم وحثهم على مغادرة المنطقة قبل أن يتصاعد الوضع بأي شكل من الأشكال".

وقال مسؤول من الشرطة إن "عدد المتظاهرين في الحرم الجامعي يتضاءل ويرتفع اعتمادا على ما يحدث، حيث يتراوح من 250 إلى 400 شخص".

وأضاف أنه "بالرغم من عدم وجود طلب رسمي من جامعة كولومبيا للحصول على مساعدة شرطة نيويورك، فإن فرق الضباط في المدينة تستعد للذهاب بمجرد تلقي أمرا من إدارة الجامعة، وحتى الآن لم يتم استلام أي شيء".

كانت الجامعة قد قالت، الاثنين، إنها بدأت في تعليق دراسة الطلاب الذين تحدوا الموعد النهائي لإخلاء المخيم الذي أصبح نقطة رئيسية لعشرات الاحتجاجات الطلابية في أنحاء الولايات المتحدة، للتعبير عن معارضتهم للحرب الإسرائيلية في غزة.

وانتشرت المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عبر حرم الجامعات بشكل خاص، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك، الذين يطالبون السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل بسبب الحرب على غزة والانتهاكات الإنسانية في حق المدنيين.

إندونيسيا والسعودية تؤكدان الالتزام بدعم فلسطين وحشد الدعم لحل الصراع

أعلن نائب رئيس إندونيسيا الدكتور معروف أمين، اليوم الأربعاء، أن إندونيسيا والمملكة العربية السعودية أكدتا الالتزام بدعم فلسطين وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية، اليوم، عن أمين، قوله - في بيان عقب اجتماعه مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، في جاكرتا - إنه بصرف النظر عن الاستعدادات لموسم الحج لعام 2024، ناقشت مع الوزير السعودي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار أمين، إلى أن إندونيسيا تشيد بالجهود المشتركة مع المملكة العربية السعودية في إطار منظمة التعاون الإسلامي لحشد الدعم لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وتابع أن "إندونيسيا ثابتة في رفضها التام للعمل الإسرائيلي ضد فلسطين، والذي أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط"، مضيفا أن "إندونيسيا تدعو أيضا جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورًا وضمان توزيع المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد وزير الحج والعمرة السعودي أن موقف السعودية من حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مماثل لموقف إندونيسيا، مشيدًا بإصرار إندونيسيا على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين على المستوى الدولي.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي لنائب الرئيس الإندونيسي: "فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإننا نتفق أيضًا معكم على أن ما يحدث هناك هو انتهاك صارخ من قبل إسرائيل".

وقال الوزير السعودي لنائب الرئيس إنه ردًا على العدوان الإسرائيلي في غزة، استضافت المملكة العربية السعودية قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض في أكتوبر الماضي وأن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، كان من بين الزعماء الوطنيين الحاضرين.