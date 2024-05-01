بلينكن: سنواصل الضغط للتأكد من وصول المساعدات إلى شمال غزة بطريقة فعالة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، مواصلة الضغط للتأكد من وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة بطريقة فعالة.

وكتب بلينكن - في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء - أن المساعدات تشمل أكثر من مجرد الغذاء، بل خدمات أساسية من مياه وصرف صحي وإمدادات طبية.

وأضاف: “لقد شهدنا تقدما واضحا وملموسا في إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، ولكن لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به”.

ووصل بلينكن إلى إسرائيل - في وقت سابق اليوم - المحطة الأخيرة من جولة أوسع في الشرق الأوسط، شملت زيارة كل من المملكة العربية السعودية والأردن.

مسؤول دولي: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عمل الأونروا لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين

أكد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة السفير الدكتور هيثم أبو سعيد ، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل متعمد عرقلة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في محاولة للضغط عليها بكافة الطرق من أجل الخروج من قطاع غزة.

وقال أبو سعيد اليوم (الأربعاء) من جنيف ـ إن الاحتلال يستهدف بشكل مستمر عمل الأونروا ويضع كافة العراقيل أمام الجهود المبذولة لتقديم الخدمات وإيصال المساعدات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في جميع المناطق، مما ينذر بأزمة إنسانية واقتصادية واجتماعية في الدول التي تستضيف الفلسطينيين.

وأوضح أن العراقيل الإسرائيلية المتعمدة أمام عمل الأونروا ، تؤكد نواياها في تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني خارج البلاد، مشيرا في الوقت نفسه إلى سقوط عدد كبير من الشهداء في مدينة رفح الفلسطينية جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على المدينة.

وحمل أبو سعيد ،مجلس الأمن الدولي ، مسؤولية وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لتنفيذ كافة القرارات الدولية بشأن وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى القطاع خاصة في ظل الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي ورفضها القاطع لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في غزة عقب اكتشاف مقابر جماعية في مدينة خان يونس (جنوب القطاع) .

وفي سياق متصل حذرت جامعة كولومبيا من أنها ستطرد "العشرات" من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين احتلوا أحد مباني الحرم الجامعي في نيويورك، حيث أدان السياسيون الأمريكيون بقيادة الرئيس جو بايدن أفعالهم على خلفية تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.