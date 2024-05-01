مفيش تلاعب.. تفاصيل المنظومة الجديدة لصرف السلع التموينية المدعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيًّا بالمنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، بعد نجاحها في الأقصر وبورسعيد ومطروح وبني سويف، ويتم التطبيق اليوم الأربعاء في محافظات "القاهرة والغربية وبورسعيد والشرقية وسوهاج والأقصر وأسوان والفيوم"، وفي محافظات الإسكندرية والقليوبية ودمياط والمنوفية وقنا والبحر الأحمر والمنيا والوادي الجديد اعتبار من 1 يونيو 2024، ومحافظات الجيزة والبحيرة والإسماعيلية والدقهلية وكفر الشيخ وأسيوط والسويس، اعتبارًا من 1 يوليو 2024.

وتعتمد المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيًّا للمنافذ على نظام "سيستم" إلكتروني محكم يراقب خط سير السلعة، ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن؛ لإحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء، كما تعتمد على تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الخاصة بالربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون، على مستوى باقي الجمهورية، بعد نجاحها في أربع محافظات، وحيث يتم تحديد قيمة الحد الأقصى لكل بدال لسلع "السكر والزيت والمكرونة"؛ بناء على قيمة التأمين، بناء على ما جاء البند السابع من الدراسة على أساس "55% زيت و25% سكر و15% مكرونة و5% سلع أخرى".

وتهدف المنظومة الجديدة لصرف المقررات التموينية إلى إحكام السيطرة على السلع المدعمة من الدولة، والتصدي لأية محاولة من شأنها الإضرار بحق والاستيلاء على أموال الدعم، وتسريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء؛ حيث يقوم النظام الجديد لصرف سلع المقررات على مراقبة السلع إلكترونيًّا منذ خروجها من مخزن الجملة إلى منافذ التموين وصرفها للمستفيدين على البطاقات التموينية، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.

وكانت وزارة التموين قد بدأت تطبيق منظومة الاستعاضة النقدية تجريبيًّا بمحافظة الأقصر ثم محافظة بورسعيد، وبعد ذلك بمحافظتَي مطروح وبني سويف في سبتمبر 2023، كما تم تطبيق المنظومة أيضاً بشكل تجريبي في محافظات "البحيرة- كفر الشيخ- دمياط- السويس- الإسماعلية- بورسعيد- الفيوم- أسيوط- الوادي الجديد - أسوان- الأقصر؛ اعتباراً من شهر أكتوبر 2023، ومحافظات (الغربية- الشرقية- الدقهلية- المنوفية- القليوبية- المنيا- سوهاج- قنا- البحر الأحمر في شهر سبتمبر 2023، وتم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية لسلع "السكر- الزيت- المكرونة".