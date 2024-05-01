توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي بنها وسراييفو "البوسنة والهرسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الهندسة بشبرا وكلية الهندسة المدنية جامعة سراييفو البوسنة والهرسك، في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في كافة المجالات المختلفة.

وأكد "الجيزاوي"، في بيان للجامعة اليوم، أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يأتي ضمن أولويات جامعة بنها، حيث أنها تساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة والمضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية.

كما أكد رئيس الجامعة على أهمية البحث العلمي المشترك من خلال التواجد في مشاريع دولية ممولة حيث ستتيح هذه الاتفاقيات الاستفادة من دعم المؤسسات الدولية.

من جانبه قال الدكتور أيمن الشهابي، عميد كلية الهندسة بشبرا، أن مذكرة التفاهم خطوة مهمة إلى الأمام في توسيع تبادل المعرفة وتعزيز مبادرات البحث المشترك والتي ستعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الهندسي في كلا البلدين.

وأوضح الدكتور سمير دولارفيتش، عميد كلية الهندسة المدنية جامعة سراييفو البوسنة والهرسك، عن أن الشراكة مع كلية الهندسة بشبرا فرصة هائلة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليته للجمع بين الخبرات من كلا الطرفين ومن خلالها يمكن معالجة التحديات الفنية في مجال الهندسة المدنية والمساهمة بشكل كبير في الجهود البحثية الدولية.

وأكد الدكتور عمرو حنفي، منسق مذكرة التفاهم عن الجانب المصري، على أهمية الاتفاقية نحو برنامج تبادل متطور يسمح لطلاب الكليتين باكتساب خبرة دولية متفردة، ولأعضاء هيئة التدريس، فرص التعاون في مشاريع بحثية رائدة.