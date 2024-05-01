ماذا يجرى فى «نتساريم»؟

ياسر رشاد - القاهرة - هى مستوطنة حررتها المقاومة وانسحب منها الاحتلال عام 2005.

انسحب الاحتلال من عمق مناطق وصل إليها بريًا وخاضت المقاومة معه فيها معارك ضارية لأشهر، مثل: خان يونس، عدد من الأحياء والشوارع بمدينة غزة، بعض مناطق شمال قطاع غزة، وبعد هذا الانسحاب تحت ضربات المقاومة تمركز الاحتلال فى محررة «نتساريم» ومحيطها.

< تفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، ولذلك استمر تواجد الاحتلال فيها، كنقطة تمركز استراتيجية، تتيح له البقاء داخل قطاع غزة، للانطلاق فى أية عمليات عدوانية مستقبلًا ولضمان فصل الشمال عن الجنوب.

< اعتمد الاحتلال سياسة الأرض المحروقة أيضًا فى «نتساريم» رغم خلو المنطقة من الفلسطينيين نسبيًا، بعد إدراكه «فخ الهاون» منذ اليوم الأول لانسحابه من بقية المناطق وتمركزه فى «نتساريم»، حيث أمطرته المقاومة بدفعات متتالية ومكثفة من قذائف الهاون.

< قصف ودمر عشرات المنازل والمبانى ونفذ أعمال تجريف واسعة على نطاقات بعيدة نسبيًا فى محيط «نتساريم»، فى محاولةٍ منه لضمان عدم وصول قذائف الهاون إلى قواته المتمركزة فيها

< اتضح لاحقًا عبثية هذه الإجراءات التدميرية إذ استمرت قذائف الهاون بالتساقط على الجنود بالمنطقة، ولاحقت المقاومة الاحتلال إلى محررة «نتساريم».

< تمتاز قذائف الهاون، بعدم قدرة أنظمة الإنذار الإسرائيلية على التنبه لها، وألحقت خسائر فادحة بقوات الاحتلال خلال حرب عام 2014، حيث قتلت المقاومة وأصابت عشرات الصهاينة فى عمليات منفصلة استخدمت فيها المقاومة الهاون ضد التحشدات الإسرائيلية.