حكومة الاحتلال الصهيونى تواصل العناد بإنشاء منطقة عازلة وسط قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - نتنياهو يعلن بدء إجلاء النازحين من رفح والأمم المتحدة تكذبه وتحذر من العملية

خطة أمريكية لتهجير الفلسطينيين عبر فتح باب اللجوء لأراضيها

الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: إسرائيل تتعمد عسكرة الأحياء المدنية والمدارس

جنوب إفريقيا تدعو إلى تحقيق عاجل فى المقابر الجماعية وتندد باستمرار الإبادة

العدل الدولية ترفض طلب ألمانيا بوقف دعوى نيكاراجوا حول تصدير السلاح لإسرائيل

بدأت أمس قوات الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وسط قطاع غزة فيما كشفت مصادر أمريكة عن خطة لإدارة الرئيس جو بايدن بتهجير الفلسطينيين عبر فتح باب اللجوء للأراضى الأمريكية فى الوقت الذى أصدر فيها الأهالى والنازحون فى رفح بيانا حذروا فيه من إقدام حكومة الاحتلال الصهيونى على الاجتياح.

وكشفت صحيفة «جيروزاليم بوست»، أن تل أبيب تعتزم إنشاء «منطقة جديدة» فى وسط غزة لإيواء الفلسطينيين المقرر إجلاؤهم من رفح، وأوضحت الصحيفة العبرية أن المنطقة الجديدة ستقام على مشارف النصيرات والبريج قرب ممر لقوات الاحتلال وقرب المواصى أيضا.

وأضافت انه سيتم توسيع منطقة إيواء حالية قريبة من المواصى ناحية الشرق باتجاه خان يونس فى جنوب القطاع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أعلن فى وقت سابق أن عملية إجلاء المدنيين من رفح بدأت، تمهيدا لشن هجوم برى على المدينة. إلا أن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أوضح فى الوقت نفسه أنه لم يُطلب حتى الآن من سكان رفح إخلاء المدينة. وتوقع أن تمتد عملية إجلاء السكان نحو أسبوعين إلى 3، وفق تقديرات إسرائيلية سابقة.

وكانت العديد من المنظمات الأممية، والدول الغربية فى مقدمتها الولايات المتحدة الحليف الداعم لإسرائيل أعربت عن قلقها على سلامة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين المكدسين فى رفح. كما أكدت الأمم المتحدة مرارا ألا مكان آمنًا فى كامل القطاع من أجل إيواء النازحين.

ونزح أكثر من مليونى فلسطينى إلى رفح، جراء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، حيث يعيشون فى ظروف إنسانية مزرية.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسئول كبير فى الأمم المتحدة «سوف يستغرق إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح قبل شن عملية عسكرية 10 أيام على الأقل–من الناحية النظرية، كان من الممكن أن تتم عملية الإجلاء إلى مصر بشكل أسرع، لكن هذا غير ممكن، لأن مصر ترفض».

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن العالم ظل يناشد «إسرائيل» لتجنب هجوم على رفح، إلا أن عملية برية هناك تلوح فى الأفق القريب.

وقال: الغزو البرى لرفح سيؤدى إلى مزيد من الموت لمئات آلاف الأشخاص الفارين من المجاعة والمقابر الجماعية ونحن فى سباق لدرء الجوع والموت وسنخسر فى الوقت نفسه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، وأعلنت وكالة « الأونروا» أن الدعوات لتفكيكها هدفها تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين.

وأعلن أهالى رفح والنازحون إليها فى بيانٍ: «ستشهد محافظة رفح مذبحة إبادة غير مسبوقة لمئات الآلاف من سكانها، إن أقدمت قوات الاحتلال على الدخول إليها. وأوضحوا أن القاطنين فى رفح وحدوا موقفهم بعدم مغادرتها حتى ولو حاول العدو إخلاءها قبل اجتياحها، وهم يفضلون الموت فى بيوتهم وخيامهم على النزوح لأى منطقة أخرى».

وناشدوا فى بيانهم العالم للوقوف أمام مسئولياته لحماية المدنيين فى أكثر مدن العالم ازدحامًا واكتظاظا. وكشفت شبكة البث الأمريكية CBS News. عبر وثائق داخلية حصلت عليها اعتزام الإدارة الأمريكية السماح لبعض الفلسطينيين من قطاع غزة بالانتقال إلى الولايات المتحدة كلاجئين فارين من الحرب.

وواصل الاحتلال مجازره فى القطاع وارتكب 4 مجازر بحق عائلات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 33 شهيدًا و57 مصابًا وصلوا إلى المستشفيات.

وأشارت وزارة الصحة فى غزة إلى ارتفاع حصيلة حرب الإبادة إلى 33 ألفًا و568 شهيدًا، فيما بلغت أعداد المصابين 77 ألفًا و765 مصابا، منذ 7 أكتوبر الماضى وأعلن الأورومتوسطى لحقوق الإنسان أن إسرائيل تتعمد عسكرة الأحياء المدنية وتحول مدارس ومرافق تعليمية إلى قواعد عسكرية فى إطار هجومها العسكرى المستمر للشهر السابع على قطاع غزة

وأوضح أن إسرائيل دمرت 80% من مدارس قطاع غزة بين كلى وجزئى وحتى المدارس التابعة للأمم المتحدة التى تحولت لمراكز إيواء تعرضت ولا تزال لهجمات إسرائيلية مكثفة بما فى ذلك فى المناطق التى أعلن الاحتلال أنها مصنفة «آمنة».

وقال: «فضلا عن عشرات آلاف الضحايا والمصابين فى صفوفهم، يستمر حرمان ما لا يقل عن 625 ألف طالب من حقهم فى التعليم، فيما تعرضت ست جامعات للتدمير إحداها جرى تفجيرها بعد أسابيع من استخدامها قاعدة عسكرية».

ودعت جنوب إفريقيا، المجتمع الدولى إلى إطلاق تحقيق عاجل وشامل فى المقابر الجماعية التى اكتشفت فى القطاع غزة، عقب انسحاب الاحتلال من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ومجمع ناصر الطبى بخان يونس.

وأوضحت وزارة العلاقات الدولية والتعاون فى جنوب إفريقيا، فى بيان، إلى حالة الرعب التى برزت بعد اكتشاف مقابر جماعية فى مستشفيى «ناصر» و«الشفاء»، بعد انسحاب الاحتلال «الإسرائيلي» منهما. وقالت: «إن هذه النتائج المروعة تتطلب إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة لضمان العدالة والمساءلة».

ورفضت محكمة العدل الدولية طلب ألمانيا بوقف النظر فى دعوى نيكاراجوا حول تصدير السلاح إلى الاحتلال خلال حرب غزة.