الرئيس الكولومبي: سأقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب تصرفاتها في غزة

اعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب تصرفاتها في غزة. وانتقد بترو في تصريح له، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشدة، وطلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.

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