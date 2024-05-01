النشرة: 5 جرحى باشكال بين لبنانيين ونازحين سوريين في بلدة تمنين بالبقاع

افاد مراسل "النشرة" بسقوط 5 جرحى باشكال وتضارب بين لبنانيين ونازحين سوريين في بلدة تمنين بالبقاع، وقد تم نقل الجرحى الى مستشفى رياق.

وفي التفاصيل، ذكرت المعلومات بان الاشكال ناتج عن قيادة النازحين السوريين للدراجات النارية بطريقة متهورة، تطور الامر الى تلاسن وعراك وسقوط جرحى.