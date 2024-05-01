رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نجهز لهجوم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان

اكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي إن الجيش "يُعد لهجوم في الشمال"، في إشارة إلى عزم إسرائيل تصعيد المواجهات المتواصلة مع حزب الله منذ الثامن من تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تصريحات صدرت عن رئيس الأركان الإسرائيلي خلال جولة ميدانية تفقد خلالها قوات الاحتياط المنتشرة قرب الحدود مع لبنان، بحسب ما ذكر الجيش الاسرائيلي، في بيان، أجرى خلالها جلسة لتقييم الوضع الأمني، بمشاركة قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين، وقائد الفرقة 146وقادة عسكريين آخرين.

وفي حديثه مع قادة قوات الاحتياط التابعة للواء "عتصيوني" (اللواء السادس) المنتشرة في منطقة الجليل الغربي، قال هليفي: "الهجوم غي غزة سيتواصل بقوة؛ ويهدف إلى إعادة سكان غلاف غزة بأمان وكذلك إعادة الاسرى".