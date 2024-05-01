جولة سابعة لبلينكن هدفها الهدنة وإطلاق سراح الرهائن

توصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارته السابعة لغزة، إلى ضرورة التوصل لهدنة لوقف الحرب. حيث التقى بالقادة الإسرائيليين، قائلا إن «الوقت حان الآن» للتوصل إلى اتفاق من شأنه إطلاق سراح الرهائن وتحقيق وقف مؤقت في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبعة أشهر.

ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر، يسعى بلينكن لتأمين اتفاق بعيد المنال بين إسرائيل وحماس يمكن أن يحول دون توغل إسرائيلي في مدينة رفح بجنوب غزة، حيث نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين.

تباعد الجانبين

وتبدو الجولة الحالية من المحادثات جادة، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن قضية رئيسية واحدة - ما إذا كان ينبغي للحرب أن تنتهي كجزء من صفقة ناشئة.

وقال بلينكن للرئيس الشرفي إسحاق هرتسوج في اجتماع في تل أبيب: «نحن مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن الآن، والسبب الوحيد لعدم تحقيق ذلك هو حماس». وأضاف «هناك اقتراح مطروح على الطاولة، وكما قلنا، لا تأخير ولا أعذار». وقال «لقد حان الوقت الآن».

وقال إن الاتفاق سيسمح أيضًا بدخول الغذاء والدواء والمياه التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة، حيث أثارت الحرب أزمة إنسانية وتسببت في نزوح الكثير من سكان القطاع.

تسليم المساعدات

وقال ميلر إن بلينكن تحدث أيضا عن «التحسن» في تسليم المساعدات لغزة خلال الشهر الماضي ودعا نتنياهو إلى البناء على ذلك.

وجاءت تعليقاته في المحطة الأخيرة من زيارته الإقليمية، مع توقفات سابقة في المملكة العربية السعودية والأردن، حيث حث حماس على قبول الاقتراح الأخير، ووصفه بأنه «سخي للغاية» من جانب إسرائيل.

ووفقا لوزارة الخارجية، فإنه سيزور أيضًا ميناء إسرائيليًا حيث تدخل المساعدات لغزة.

وأدت الحرب في غزة إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة المحليين. وقد أدت الحرب إلى نزوح حوالي 80 % من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم، وتسببت في دمار واسع النطاق في العديد من البلدات والمدن ودفعت شمال غزة إلى حافة المجاعة.

غزو رفح

وقد دعمت الولايات المتحدة بقوة حرب إسرائيل منذ بداية الحرب، لكن تزايدت انتقاداتها للخسائر الفادحة التي يتكبدها المدنيون الفلسطينيون في غزة، وكانت صريحة بشكل خاص ضد خطة إسرائيل لغزو رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة حيث فر حوالي 1.5 مليون فلسطيني من القتال في أماكن أخرى من القطاع.

وحذرت واشنطن إسرائيل من أي هجوم يعرض المدنيين للخطر.

والتقى بلينكن أيضًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وناقش الاثنان جهود وقف إطلاق النار، وأكد بلينكن الموقف الأمريكي بشأن رفح، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.

وتعهد نتنياهو مرارًا وتكرارًا بغزو رفح، التي يقول إنها آخر معقل لحماس في القطاع الساحلي، وتعهد يوم الثلاثاء بالقيام بذلك «مع أو دون» اتفاق وقف إطلاق النار.

الاتفاق الحالي

وسيشهد الاتفاق الحالي الذي تجري مناقشته – بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر – إطلاق سراح عشرات الرهائن مقابل وقف القتال لمدة ستة أسابيع كجزء من مرحلة أولية، وفقا لمسؤول مصري ووسائل إعلام إسرائيلية.. وسيتم أيضًا إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، بما في ذلك بعضهم الذين يقضون أحكامًا طويلة.

لكن تظل هناك نقطة شائكة حول ما سيحدث بعد ذلك. وطالبت حماس بضمانات بأن إطلاق سراح جميع الرهائن في نهاية المطاف سيضع حدًا كاملًا للهجوم الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر تقريبًا على غزة وانسحاب قواتها من القطاع المدمر.

ولم تعرض إسرائيل سوى فترة توقف طويلة، وتعهدت باستئناف هجومها بمجرد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة. وعرقلت هذه القضية بشكل متكرر جهود الوسطاء خلال أشهر من المحادثات.

وقال المسؤول، إن حماس تريد شروطًا واضحة للعودة غير المشروطة للنازحين إلى شمال غزة وضمان المرحلة الثانية. وسيشمل الاتفاق مناقشة الانسحاب التدريجي والكامل لجميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بأكمله.

وقال المسؤول إن المخطط الحالي لا يوضح بشكل كامل من سيسمح له بالعودة إلى الشمال وكيف سيتم اتخاذ القرار بشأن ذلك.

الاحتجاجات: احتجزت الشرطة المتظاهرين بعد أن استدعت جامعة كولومبيا الشرطة لإنهاء الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين في حرم جامعة نيويورك. هاملتون هول: قامت فرقة من الشرطة بتطهير المبنى الإداري بعد حوالي 12 ساعة من بدء الطلاب في احتلال المكان. جامعات أخرى: تم القبض على أكثر من 1000 متظاهر خلال الأسبوعين الماضيين في جامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك جامعة تكساس في أوستن، وجامعة نورث كارولينا تشابل هيل، وجامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية، هومبولت.

المطالب:يحتج الطلاب على حصيلة القتلى في الحرب ويطالبون الجامعات بفصل نفسها عن أي شركات تعمل على تطوير الجهود العسكرية الإسرائيلية في غزة.