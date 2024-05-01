حمدان: قدرات المقاومة لا تزال عالية ورحبنا بالوساطة الصينية ولا مانع لدينا من أي أدوار إيجابية

أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، في حديث لقناة "المنار"، الى أن "الاحتلال لا يزال يتفاجأ بقدرات المقاومة في غزة، والمقاومة تقاتل بالميدان في نقاط الاشتباك الأولى وتحقق اصابات بصفوف العدو الاسرائيلي"، مؤكداً أن "المقاومة دخلت في مرحلة الاشتباك الدائم مع العدو الاسرائيلي، وقدرات المقاومة لا تزال عالية".

ولفت حمدان، الى أن "الوية النخبة الصهيونية انهارت في قطاع غزة، والمقاومة بخير والعدو لديه سؤال استراتيجي وهو: إلى متى يمكن ان تستمر هذه المعركة؟"، كاشفاً أن "الاتصال بين قيادة المقاومة في غزة والمكتب السياسي للحركة متواصل وله اساليبه وادواته وهناك اطلاع دائم عن كثب في الميدان".

وشدد على أن "العدو الاسرائيلي راهن على تراجع قدرات المقاومة ولكن المقاومة كانت قد اعدت العدة، وهناك فعل ميداني منسق وتشاور دائم بين محور المقاومة"، معتبراً أن "ما جرى من خلال الرد الايراني على الكيان الصيهوني اسس لمعادلة جديدة"، مضيفاً "رحبنا بالوساطة الصينية ولا مانع لدينا من أي أدوار إيجابية".