الإمارات ترفع حالة التأهب لمواجهة الكوارث

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وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إنه تم رفع مستوى التأهب لضمان فاعلية الاستجابة، وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي، وإنه تم عقد اجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية، بمشاركة وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وجهات حكومية ذات العلاقة.
وأوصت الداخلية بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي (الخميس والجمعة) لجميع المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
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