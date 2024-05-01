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الإمارات ترفع حالة التأهب لمواجهة الكوارث

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- بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الإمارات مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، ومن المتوقع أن تستمر حتى الجمعة المقبل.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إنه تم رفع مستوى التأهب لضمان فاعلية الاستجابة، وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي، وإنه تم عقد اجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية، بمشاركة وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وجهات حكومية ذات العلاقة.

وأوصت الداخلية بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي (الخميس والجمعة) لجميع المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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