السعودية تحقق الأمن المائي لـ1.7 مليون يمني

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ومثل البرنامج مساعد المشرف العام المهندس حسن العطاس، والمؤسسة المدير التنفيذي علي حسن باشماخ، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، ووزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، ومحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي.
وأعرب محافظ حضرموت عن تقديره للمساهمات التنموية التي يقودها الأشقاء في المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في سياق المواقف الأخوية الصادقة في جميع المراحل والمنعطفات، مثنيا على مساهمات البرنامج السعودي في محافظة حضرموت في جوانب تعزيز البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالمواطنين، متقدما بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ولمنسوبي البرنامج والشعب السعودي الشقيق.
من جانبه، أكد مساعد المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، أن البرنامج يقدم مشاريع ومبادرات تنموية أسهمت في رفع كفاءة القطاعات الأساسية والحيوية، وتحسين حياة الأشقاء في مختلف المحافظات اليمنية التي بلغت أكثر من 229 مشروعا ومبادرة تنموية في أنحاء اليمن.
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي حسن باشماخ أن المؤسسة تعتز بالشراكة التنموية الفاعلة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي أفضت إلى خلق واقع يشار له بالبنان في استخدام الطاقة المتجددة، مؤكدا المضي قدما بدعم المجتمعات المحلية ومساندتها لجهود المنظمات الوطنية.
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