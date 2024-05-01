%58 من الإسرائيليين يكرهون نتنياهو

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كذلك، فإن 48% من الإسرائيليين يعتقدون أن على وزير الدفاع يوآف جالانت الاستقالة فورا، و50% يعتقدون أنه على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الاستقالة فورا، و56% يعتقدون أن على رئيس الشاباك رونين بار الاستقالة الآن، وفقا لما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست».
وفيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات، قال 54% ممن شملهم الاستطلاع إنه يجب تقديم موعد إجرائها، وقال أكثر من الثلث (37%) إن الوزيرين بيني جانتس وغادي إيزنكوت يجب أن يغادرا الحكومة.
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