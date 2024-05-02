قرارات جمهورية بتعيين عمداء في 6 جامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

☆ د. أسعد علي أحمد، عميدًا لكلية التربية الرياضية "بنين" جامعة الإسكندرية.

☆ د. محمد أحمد حسن هيكل، عميدًا لكلية العلوم جامعة بنها.

☆ د. أماني محمد عبدالعزيز عوض، عميدًا لكلية التربية جامعة دمياط.

☆ د. نجلاء حسني الأشرف إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.

☆ د. عفاف عبدالعزيز عبدالعزيز، عميدًا لكلية التمريض جامعة طنطا.

☆ د. فاتن أحمد صديق أبوطالب، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة طنطا.

☆ د. عبير عبدالحميد محمد علم الدين، عميدًا لكلية العلوم جامعة طنطا.

☆ د. أسامة حجازي عبدالسلام عبدالرحمن، عميدًا لمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية.