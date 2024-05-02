وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية العمل على حماية السودان

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم للأوضاع الإنسانية الصعبة، وضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية السعودي مع كل من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة في السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع القائد الأول محمد حمدان دقلو، وتم خلاله بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها على الشعب السوداني.