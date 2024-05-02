بلينكن يوجه دعوة لحركة حماس حول مقترح الهدنة

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء 1 مايو 2024، حركة حماس إلى القبول بما اعتبر أنه "مقترح ذكي للغاية" مطروح على الطاولة حاليا للتوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل.

حديث بلينكن جاء خلال لقاء مع عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة خارج الفندق الذي يقيم به في تل أبيب، وهي المحطة الأخيرة المعلنة في جولة قادته إلى السعودية والأردن.

وقال بلينكن: "اُتيحت لي الفرصة للقاء عائلات بعض الرهائن، كما أفعل في كل زيارة إلى إسرائيل"، حسب متابعة مراسل الأناضول.

وتابع: "إن إعادة أحبائكم إلى الوطن هو في صميم كل ما نحاول القيام به، ولن نرتاح حتى يعود الجميع إلى ديارهم".

ووفق القناة "12" العبرية (خاصة)، يوجد 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يلق عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وحسب بلينكن، "يوجد مقترح ذكي للغاية على الطاولة الآن، وعلى حماس أن تقول نعم، وهي بحاجة لإنجاز ذلك"، دون التطرق لتفاصيل المقترح.

وحتى الساعة 09: 30 "ت.غ"، لم تعقب "حماس" على تصريحات بلينكن، الذي تقدم بلاده لإسرائيل دعما قويا على المستويات العسكرية والمخابراتية والدبلوماسية.

ورفع المشاركون في التجمع العلم الأمريكي، وهتفوا "شكرا بلينكن"، الذي يجري سابع جولة في المنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، بدعم أمريكي، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدأ بلينكن زيارة إلى إسرائيل مساء الثلاثاء، والتقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، على أن يلتقي لاحقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

المصدر : وكالات